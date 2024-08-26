Платные пляжи Омска прекращают работу. Из-за плохой погоды их сезон завершился раньше обычного. Новости Омска.
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Платные пляжи Омска прекращают работу. Из-за плохой погоды их сезон завершился раньше обычного. Новости Омска.