Жительница Евпатории поблагодарила полицейских за профессионализм и чуткое отношение

Жительница Евпатории поблагодарила полицейских за профессионализм и чуткое отношениеЖенщина, намереваясь приобрести товар через социальную сеть, перевела деньги на банковскую карту продавцу, однако товар не был ей отправлен, а сам продавец перестал выходить на связь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии