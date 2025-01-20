Жительница Евпатории поблагодарила полицейских за профессионализм и чуткое отношение

Жительница Евпатории поблагодарила полицейских за профессионализм и чуткое отношениеЖенщина, намереваясь приобрести товар через социальную сеть, перевела деньги на банковскую карту продавцу, однако товар не был ей отправлен, а сам продавец перестал выходить на связь.