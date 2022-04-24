Стукалов об 1:2 с «Уралом»: «Уфа» пропустила 2 обидных мяча. Имели момент, чтобы сравнять»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча РПЛ с «Уралом» (1:2). – Пропустили два обидных мяча, но ребята не бросили играть, бились до конца.

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