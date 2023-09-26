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Губернатор Астраханской области о клубе в МХЛ: «Нужно построить хоккейную коробку с необходимым количеством зрителей»

— Недавно в Астрахани был открыт новый сезон любительской лиги по хоккею, был презентован кубок весом 32 кг для чемпионов.

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