HashKey Capital и Decrypt запускают Layer East Media для объединения ведущих криптомедиа Азиатско-Тихоокеанского региона

В мире Web3 появилось новое значимое объединение: Layer East Media. Этот альянс объединил ведущие медиа-ресурсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, специализирующиеся на освещении новостей и трендов в области блокчейна и криптовалют.
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