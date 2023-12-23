CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение о двухлетнем отстранении

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал апелляцию, автором которой выступила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер в связи с решением апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) о ее отстранении сроком на два года.