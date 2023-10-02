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"Параллельное государство" мигрантов — прямая угроза внутренней безопасности России

"Параллельное государство" мигрантов — прямая угроза внутренней безопасности России

В последнее время тема мигрантов вышла в топ медийной повестки. Проблема не новая, но ситуация настолько обострилась, что стала предметом разговора на Совете Безопасности России.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Они наверное уже и ментами командуют...
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8 час.
Лев Сивохин
Миграционные службы МВД  и чиновники живут за счет взяток от мигрантов. Поэтому начало борьбы с незаконной миграцией надо начинать с чиновников.
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7 час.
Сергей
В Сибири подойдут и Северо-корейцы, по контракту. Работящие ребята и с собой аулы не потащат. Отработал-уехал. Вот и вся миграционная политика. Никаких вручения паспортов РФ на трапе самолета.
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2 час.

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