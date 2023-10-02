"Параллельное государство" мигрантов — прямая угроза внутренней безопасности России

Миграционные службы МВД и чиновники живут за счет взяток от мигрантов. Поэтому начало борьбы с незаконной миграцией надо начинать с чиновников.

Сергей

В Сибири подойдут и Северо-корейцы, по контракту. Работящие ребята и с собой аулы не потащат. Отработал-уехал. Вот и вся миграционная политика. Никаких вручения паспортов РФ на трапе самолета.