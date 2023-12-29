Виктория Бекхэм рассказала о грандиозных планах в отношении дочери

Супруга футболиста в отставке потеряла надежду на сыновей. Виктория и Дэвид Бекхэмы с дочкой Харпер LEGION-MEDIAРодив четверых детей, Виктория Бекхэм даже представить себе не могла, что у нее когда-нибудь возникнут проблемы с тем, кому передать семейный бизнес, фэшн-империю, которую она основала в 2008 году.