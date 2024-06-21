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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жиру про 0:0: «Думаю, Нидерланды довольны ничьей. У Франции было больше моментов, не хватило реализации и удачи»

Жиру про 0:0: «Думаю, Нидерланды довольны ничьей. У Франции было больше моментов, не хватило реализации и удачи»

«У нас было больше моментов, просто нам не хватало немного реализации и удачи. Это не так важно, но мы получили удовольствие от игры.

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