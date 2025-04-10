Глава евродипломатии рассказала о нежелании стран ЕС использовать активы России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказала, что Брюссель ведет переговоры со странами-членами объединения об использовании замороженных активов России.
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