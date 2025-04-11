В Госдума хотят проверить банки, аккредитовавшие застройщиков ИЖС

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил обращение на имя главы Следкома РФ Алексндра Бастрыкина с просьбой организовать проверку действий банков, аккредитовавших застройщиков, которые совершили мошеннические действия в отношении граждан, пострадавших при реализации ИЖС, на предмет халатности и превышения полномочий.