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Дипломат США: Вашингтон продолжит приближать Украину к членству в НАТО

Дипломат США: Вашингтон продолжит приближать Украину к членству в НАТО

Вступление Украины в НАТО активно прорабатывалось США последние несколько лет, заявила американский дипломат Джулианн Смит 11 сентября на слушаниях по вопросу ее назначения заместителем госсекретаря по политическим вопросам По словам постоянного представителя, за последние два с половиной года Соединенные Штаты активно содействовали процессу интеграции Украины в Североатлантический альянс.

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