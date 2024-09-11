Дипломат США: Вашингтон продолжит приближать Украину к членству в НАТО

Вступление Украины в НАТО активно прорабатывалось США последние несколько лет, заявила американский дипломат Джулианн Смит 11 сентября на слушаниях по вопросу ее назначения заместителем госсекретаря по политическим вопросам По словам постоянного представителя, за последние два с половиной года Соединенные Штаты активно содействовали процессу интеграции Украины в Североатлантический альянс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии