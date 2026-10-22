Сегодня в МВД Татарстана прошла пресс-конференция на тему «Специфика работы конной полиции. Особенности несении службы сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД РФ по г.
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