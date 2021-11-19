Лауреатом краевого конкурса "Свет рампы" стал студенческий театр из Уссурийска

В Приморье завершился конкурс самодеятельных театральных коллективов "Свет рампы" (6+). По его итогам лауреатом I степени стали артисты студенческого театра "Мистерия Буфф" из Приморского краевого колледжа культуры.
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