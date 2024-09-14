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Мир близок к катастрофе: Дотком сделал тревожное заявление

Мир близок к катастрофе: Дотком сделал тревожное заявление

Немецкий бизнесмен сообщил, к чему приведёт разрешение бить вглубь России западным оружием.Предупреждение Путина проняло бизнесмена и бывшего владельца крупнейшего файлообменника Megaupload Кима Доткома.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Непонятно, а раньше эти американские ракеты не летели на Курск, Белгород ? Или это не считается ? Вот если полетят на Москву, тогда Путин будет считать, что это серьезно и надо ответить ? Типа, Москва, кремль  - это неприкасаемо, а все остальное - ну как-нибудь потерпим... Вот в этом и есть суть лицемерия Кремля....
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