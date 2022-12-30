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The American Conservative: Путин имеет все основания не доверять Западу

The American Conservative: Путин имеет все основания не доверять Западу

Специальный помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что российский лидер Владимир Путин имеет все основания сомневаться в слова киевского руководства и их союзников из НАТО, поскольку Запад неоднократно его обманывал.

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