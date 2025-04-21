За 19 лет Госжилфонд предоставил жилье 6124 ветеранам ВОВ

Госжилфонд при Раисе РТ вручил 98-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны Зумарре Рахимовне Халитовой ключи от однокомнатной квартиры в доме на улице Алексея Казем-Бека, 8, в микрорайоне М-14 Казани.
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