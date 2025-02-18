Косметолог Мальченко рассказала, в какое время года лучше проводить лазерный пилинг

Лазерный пилинг является эффективной процедурой для обновления кожи, и выбор времени года для ее проведения играет важную роль, отметила косметолог, тренер лазерной эпиляции, владелица салона косметологии «Beauty Technology» Ксения Мальченко.
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