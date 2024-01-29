Спецпредставитель лидера Российской Федерации по стабилизации ситуации в САР Александр Лаврентьев отметил, что Москва получила сведения о том, что спецотряды киевского режима выполняют задачи на территории ряда государств.
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