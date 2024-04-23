Студенческие документы переходят в цифровую эпоху: что это значит для образования и студентов Елена ГалицкаяПо инициативе правительства России студенческие билеты и зачетные книжки введут в электронный формат.
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