С 1 января в России вступит в силу новый ГОСТ на пиво

С 1 января в России начнёт действовать новый ГОСТ на пиво. Он чётко определит состав напитка и расширит перечень разрешённого сырья.
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