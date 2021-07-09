Свекровь сначала предложила терпеть выходки мужа, а потом поделиться с ним квартирой

5МИНУТКАРазвлеченияСвекровь сначала предложила терпеть выходки мужа, а потом поделиться с ним квартирой Меня зовут Зоя, мужа звали Антон, поженились по любви, мои родители подарили мне квартиру на 18 лет, так что жить было где.Вернуться к статье154НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLena HeidelЕсли раз ударил, нужно уходить сразу. Но это легче сказать, чем сделать. У таких мужчин чаще всего проблемы с головой.Vera DobryaginaА свекровь какая "мудрая" женщина, у самой, видно, такая любовь с кулаками была, вот она и растолковывает невестке, что та ещё и радоваться должна, любят ее так сильно. Сыну жить негде? Сама же живёт где-то, вот и сынок пусть под боком будет. Хорошо, что так всё закончилось, поддержали близкие, и всё наладилось.саша дмитренкоинтересно что аналогичные письма очень часто начинаются словами-женились мы по большой любви,,,,,,,125k 12345напоминает мою свекровь в квадратеЕвгений МоцарьСочувствую!Елена игрикХорошо, отец и брат есть, иначе туго бы ей пришлось...Михаил_Не в чем сомневаться, коли квартира была куплена до замужества.Михаил_"Хочу сказать мужчинам, хотя это не мужчины, если вы бьете... детей" -- а вот здесь интересно: автор, не хотите ли сказать женщинам, если женщина бьёт детей, она не женщина?Татьяна ХлусоваНу, автор Вам вряд ли здесь ответит, а я сказала бы, что, конечно, да - не женщина, но для мужчины это хуже, потому что мужчине менее простительно быть слабаком, чем женщине.Михаил_Во. А то после подобных вопросов наступает гнетущая тишина :) . А кем простительно?Татьяна ХлусоваКем простительно быть мужчине? :-) Ну, на этот счёт, наверное, может быть очень много разных мнений :-) Или Вы что-то другое имели в виду?Михаил_А, это только лично Вы за удар ребёнка готовы простить женщин больше, чем мужчин?Татьяна ХлусоваНе совсем понятно, из чего такой вывод. Лично я как раз не готова простить за это ни женщину, ни мужчину. Но некоторые другие, судя по высказываниям в интернете, скорее готовы простить женщину - ну что с неё взять, она существо слабое, эмоциональное, контролировать себя не способна, вот и сорвалась. Хотя некоторые думают то же о мужчине)) Только по-моему всё-таки "кого можно простить за удар ребёнка" и "кем простительно быть мужчине" - совсем разные вопросы.Михаил_"Кем простительно быть мужчине" -- опечатка, чего-то я тут перемудрил :) . Теперь Ваше мнение понятно.Татьяна Хлусова:-)Комментировать
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