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Свекровь сначала предложила терпеть выходки мужа, а потом поделиться с ним квартирой

Свекровь сначала предложила терпеть выходки мужа, а потом поделиться с ним квартирой

Меня зовут Зоя, мужа звали Антон, поженились по любви, мои родители подарили мне квартиру на 18 лет, так что жить было где.

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Lena Heidel
Если раз ударил, нужно уходить сразу. Но это легче сказать, чем сделать. У таких мужчин чаще всего проблемы с головой.
Vera Dobryagina
А свекровь какая "мудрая" женщина, у самой, видно, такая любовь с кулаками была, вот она и растолковывает невестке, что та ещё и радоваться должна, любят ее так сильно. Сыну жить негде? Сама же живёт где-то, вот и сынок пусть под боком будет. Хорошо, что так всё закончилось, поддержали близкие, и всё наладилось.
саша дмитренко
интересно что аналогичные письма очень часто начинаются словами-женились мы по большой любви,,,,,,,
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напоминает мою свекровь в квадрате
Евгений Моцарь
Сочувствую!
Елена игрик
Хорошо, отец и брат есть, иначе туго бы ей пришлось...
Михаил_
Не в чем сомневаться, коли квартира была куплена до замужества.
Михаил_
"Хочу сказать мужчинам, хотя это не мужчины, если вы бьете... детей" -- а вот здесь интересно: автор, не хотите ли сказать женщинам, если женщина бьёт детей, она не женщина?
Татьяна Хлусова
Ну, автор Вам вряд ли здесь ответит, а я сказала бы, что, конечно, да - не женщина, но для мужчины это хуже, потому что мужчине менее простительно быть слабаком, чем женщине.
Михаил_
Во. А то после подобных вопросов наступает гнетущая тишина :) . А кем простительно?
Татьяна Хлусова
Кем простительно быть мужчине? :-) Ну, на этот счёт, наверное, может быть очень много разных мнений :-) Или Вы что-то другое имели в виду?
Михаил_
А, это только лично Вы за удар ребёнка готовы простить женщин больше, чем мужчин?
Татьяна Хлусова
Не совсем понятно, из чего такой вывод. Лично я как раз не готова простить за это ни женщину, ни мужчину. Но некоторые другие, судя по высказываниям в интернете, скорее готовы простить женщину - ну что с неё взять, она существо слабое, эмоциональное, контролировать себя не способна, вот и сорвалась. Хотя некоторые думают то же о мужчине)) Только по-моему всё-таки "кого можно простить за удар ребёнка" и "кем простительно быть мужчине" - совсем разные вопросы.
Михаил_
"Кем простительно быть мужчине" -- опечатка, чего-то я тут перемудрил :) . Теперь Ваше мнение понятно.
Татьяна Хлусова
:-)

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