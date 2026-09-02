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Новые штаммы гриппа идут в Россию

Новые штаммы гриппа идут в Россию

Это не просто "привычный" грипп, а измененные штаммы, к которым у многих людей нет защиты В Россию могут проникнуть два штамма гриппа, устойчивость к которым у большинства населения может быть недостаточной, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

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