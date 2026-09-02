Новые штаммы гриппа идут в Россию

Это не просто "привычный" грипп, а измененные штаммы, к которым у многих людей нет защиты В Россию могут проникнуть два штамма гриппа, устойчивость к которым у большинства населения может быть недостаточной, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.