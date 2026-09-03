The head of Gazprom: "It will be winter in Europe"

The head of Gazprom ironically described the situation with gas reserves in the EU countries. "It will be winter in Europe," Alexey Miller told TASS on the sidelines of the Eastern Economic Forum.
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