Татьяна Монтян: На Трампа покушались бывшие грузинские чиновники из Украины?

На Трампа покушались бывшие грузинские чиновники из Украины? По крайней мере, так думают в Грузии, где сейчас как раз расследуют покушение, готовившееся на председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
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