Самые удачные стрижки для женщин, которым за 50

Стремление красиво выглядеть присуще всем представительницам прекрасного пола. А фраза: "голова и ноги - флаг женщины" призывает их уделять особое внимание именно этим частям тела.
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