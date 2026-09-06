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Германия расширит защиту от дронов после инцидента в Лейпциге

Германия расширит защиту от дронов после инцидента в Лейпциге

Планируемые меры по усилению защиты от дронов после инцидента в аэропорте Лейпциг/Галле с дроном рядом с украинским грузовым самолетом, озвучил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, сообщает 6 сентября Der Spiegel.

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