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Астроном Ананьева: в Солнечной системе раньше могло быть пять планет-гигантов

В Солнечной системе раньше могло быть пять планет-гигантов, одна из которых была «выброшена». Об этом 8 сентября заявила научный сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН, кандидат физико-математических наук Владислава Ананьева.

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