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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «МЮ» 2 победы, 1 ничья и 1 поражение в этом сезоне. Дальше – дерби с «Ман Сити»

« Манчестер Юнайтед » одержал вторую победу в сезоне.  Команда Майкла Кэррика разгромила « Сабах » со счетом 4:0 в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

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