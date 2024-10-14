Этот день в истории: 150 лет назад в Симферополь прибыл первый поезд!Сегодня главные железнодорожные ворота Крыма встречают и провожают десятки пар пассажирских поездов, которыми ежедневно пользуются тысячи пассажиров из разных уголков нашей страны.