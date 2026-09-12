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Крупный трейдер под ником Loracle продолжает уменьшать ставку на падение токена Hyperliquid (HYPE). По данным мониторинга TradingBeats, объем оставшей

Крупный трейдер под ником Loracle продолжает уменьшать ставку на падение токена Hyperliquid (HYPE). По данным мониторинга TradingBeats, объем оставшей

Крупный трейдер под ником Loracle продолжает уменьшать ставку на падение токена Hyperliquid (HYPE).

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