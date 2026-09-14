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Живая Кубань

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Пять человек пострадали при атаке БПЛА на Сочи, повреждены частные дома

Пять человек пострадали при атаке БПЛА на Сочи, повреждены частные дома

Пять человек пострадали при атаке БПЛА на Сочи, повреждены частные домаНочью Краснодарский край подвергся атаке украинских БПЛА.

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