Русские спецназовцы заполучили трофеи западного производства в Авдеевке.В руки русских солдат, освободивших Авдеевку, попало немало трофеев – оружие, техника, боеприпасы, тщательно складировавшиеся в Авдосе небратьями в течение 10 лет.
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