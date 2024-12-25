В Совфеде призвали начать проверку после передачи Киеву миллиарда от активов РФ

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов 24 декабря призвал начать проверку и возбуждать гражданские и уголовные дела после передачи Украине одного миллиарда долларов от активов России.
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