День 28 января в истории

Международный день защиты персональных данных. Установлен в 2006 году по инициативе Совета Европы. День был учрежден в честь 25-летия подписания Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных».
Международный день защиты персональных данных. Установлен в 2006 году по инициативе Совета Европы. День был учрежден в честь 25-летия подписания Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных».
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