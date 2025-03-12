Более 100 единиц техники очищают улицы и парки Барнаула от снега днем 12 марта

С последствиями снегопада разбираются сотрудники "Автодорстроя" и МБУ "Благоустройство и озеленение" В Барнауле дорожники "Автодорстроя" после снегопада продолжают очищать улицы от снега и наледи в усиленном режиме, сообщили в мэрии.
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