Более 100 единиц техники очищают улицы и парки Барнаула от снега днем 12 марта

С последствиями снегопада разбираются сотрудники "Автодорстроя" и МБУ "Благоустройство и озеленение" В Барнауле дорожники "Автодорстроя" после снегопада продолжают очищать улицы от снега и наледи в усиленном режиме, сообщили в мэрии.