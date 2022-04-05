"Я просто не выдержала": женщина гневно рассказала о проблеме в оживленном районе

Жительница Артема гневно рассказала о проблеме, которая происходит в оживленном районе города. В Telegram — канале newsartema (12+) она уточнила, что в районе улицы Красина проводились работы экскаватором.
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