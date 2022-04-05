Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Лучше бы студентам не играть со следователями......В Новороссийске с...
  • Валерий Ворожищев
    по- моему матвиенко лезет не в своё дело.Валентина Матвиен...
  • kirgetovamn Киргетова
    Забить до смерти и получить 8 лет колонии - это полный цинизм правосудия .Почему человеческая жизнь обезценена?Восемь лет за изб...

"Я просто не выдержала": женщина гневно рассказала о проблеме в оживленном районе

"Я просто не выдержала": женщина гневно рассказала о проблеме в оживленном районе

Жительница Артема гневно рассказала о проблеме, которая происходит в оживленном районе города. В Telegram — канале newsartema (12+) она уточнила, что в районе улицы Красина проводились работы экскаватором.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх