ДОНБАССКИЙ ФРОНТ: АРМИЯ РОССИИ ВЫШЛА НА ЮГО-ЗАПАДНЫЕ ОКРАИНЫ МАРЬИНКИ

Роман КАТЕРИНЧУК Донбасский фронт Новости СВО МАРЬИНСКОЕ направление Сообщается, что в результате активных наступательных действий противник начал вывод остатка своего подразделения из западной части Марьинки.
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