После гибели в зоне СВО журналистов и мирных жителей возбудили уголовное дело

Следственный комитет РФ установит и привлечет к уголовной ответственности лиц, причастных к этим преступлениям По факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВСУ в ЛНР возбудили уголовное дело.
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