Лавров обвинил Зеленского в попытке «оттащить» США от договорённостей в Анкоридже

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона приняла предложения президента США Дональда Трампа, озвученные на встрече на Аляске, однако европейские союзники и Киев пытаются увести Вашингтон от этих договорённостей.