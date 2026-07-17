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Лавров обвинил Зеленского в попытке «оттащить» США от договорённостей в Анкоридже

Лавров обвинил Зеленского в попытке «оттащить» США от договорённостей в Анкоридже

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона приняла предложения президента США Дональда Трампа, озвученные на встрече на Аляске, однако европейские союзники и Киев пытаются увести Вашингтон от этих договорённостей.

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