Немецкий бизнес хочет, чтобы ему оплатили вынужденное бегство с российских рынков

Volkswagen Bank, Siemens Mobility и другие немецкие компании потребовали компенсации от федерального правительства Германии из-за убытков, понесенных в связи с невозможностью продолжать свой прибыльный бизнес в России после начала СВО из-за санкций.
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