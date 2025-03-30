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NYT: США и Британия разрабатывали план удара по Крымскому мосту в 2024 году

NYT: США и Британия разрабатывали план удара по Крымскому мосту в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСC/. Соединенные Штаты совместно с Великобританией и Киевом секретно вели разработку операции по нанесению удара по Крымскому мосту летом 2024 года, сообщила в субботу газета The New York Times.

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