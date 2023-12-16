«Интерес к Крыму поразительный». Наступающий сезон 2024 года для Крыма должен стать качественным

На выставке-форуме «Россия» обсудили вопросы развития туризма в Крыму. У гостей данного масштабного мероприятия вызывают интерес возможности лечения и оздоровления, которые предоставляют санаторно-курортные учреждения, туристические маршруты и новые туристические объекты в Республике Крым.