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Единое парковочное пространство создадут в Тюмени

Единое парковочное пространство создадут в Тюмени

«В 2020 году в областном центре обустроили более 2 300 машино-мест, а в текущем году — больше 1 800. Парковочные места для горожан создают в ходе благоустройства дворов и озелененных территорий, а также в процессе ремонта автомобильных дорог.

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