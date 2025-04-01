МИД КНР высказался о сокращении ядерного арсенала

Владимир Алтайцев

Тот, у кого наибольший ядерный арсенал, обязан в особом и приоритетном порядке выполнять обязательства ядерного разоружения (...) чтобы создать условия для всеобъемлющего и полноценного ядерного разоружения», — высказался Ван И." Вот она и вылезла наружу подлая сущность Китая. Зная прекрасно, что Запад никогда на это не пойдёт, он кирпич кидает в сторону России. Мол, Россия глупая, последует советам подонка и станет беззащитной, тогда китай и захватит её от Тихого океана до Урала. Это сейчас он боится ЯО РФ, а то давно бы уже попёр войной на Россию.