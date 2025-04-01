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МИД КНР высказался о сокращении ядерного арсенала

МИД КНР высказался о сокращении ядерного арсенала

Работать над ядерным разоружением должен тот, кто обладает наибольшим арсеналом подобного оружия. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости.

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Владимир Алтайцев
Тот, у кого наибольший ядерный арсенал, обязан в особом и приоритетном порядке выполнять обязательства ядерного разоружения (...) чтобы создать условия для всеобъемлющего и полноценного ядерного разоружения», — высказался Ван И.&quot;  Вот она  и вылезла  наружу  подлая  сущность Китая. Зная  прекрасно, что Запад никогда  на это не пойдёт, он  кирпич кидает в сторону  России. Мол, Россия  глупая, последует советам подонка и станет беззащитной, тогда  китай  и захватит  её  от Тихого океана  до  Урала. Это  сейчас  он  боится  ЯО  РФ, а то давно  бы  уже попёр войной  на  Россию.
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