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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2023

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Японии   1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 400 очков 2.

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