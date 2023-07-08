"Урсула не шмагла"

Вера смелых

Господи, Боже мой! Это кто же так постарался Урсулку так душевно раскрыть?! И ни с кем не спутаешь! Жаль, не прорисованы клыки, коими она почти загрызла свою собственную страну... Хотя Горбача с Елкиным ей не переплюнуть. Если Германия останется хоть каким обломком, память о такой матерей гиене там сохранят!.. Не, по мне -так пусть весь Еврозмеюшник сгрызет. А что останется, то мигрантам достанется...