Microsoft ответила Apple магнитным USB-C: порт сам защёлкивает кабель и остаётся обычной зарядкой

Surface Laptop Ultra получил технологию Magnetic Connect — первый встроенный магнитный разъём стандарта USB-C в ноутбуке, стартовая цена $2599 Microsoft представила собственную версию магнитного крепления зарядного кабеля к ноутбуку, ответив на давнюю технологию MagSafe от Apple.
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