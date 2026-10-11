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Microsoft ответила Apple магнитным USB-C: порт сам защёлкивает кабель и остаётся обычной зарядкой

Microsoft ответила Apple магнитным USB-C: порт сам защёлкивает кабель и остаётся обычной зарядкой

Surface Laptop Ultra получил технологию Magnetic Connect — первый встроенный магнитный разъём стандарта USB-C в ноутбуке, стартовая цена $2599 Microsoft представила собственную версию магнитного крепления зарядного кабеля к ноутбуку, ответив на давнюю технологию MagSafe от Apple.

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