В ПА ОБСЕ заявили о призывах к возвращению России

Global Look Press / Alexander Rekun Часть делегаций в Парламентской ассамблее ОБСЕ призывают к возвращению России, высказывая точку зрения, что в работе организации должны быть задействованы все ее участники.
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