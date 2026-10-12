С 7 по 11 октября в Геленджике завершились Чемпионат и Первенство России по маунтинбайку. Спортсмены боролись за медали в самой сложной дисциплине — многодневной гонке, которая традиционно проверяет участников на прочность и выносливость.
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